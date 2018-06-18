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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Мешканець Черкащини виграв мільйон в "Лото-Забава"

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Довгоочікуваний виграш. Олександр з Черкаської області отримав свій перший мільйон від "Лото-Забава".

Чоловік грає в цю лотерею з першого тиражу і каже, що навіть двічі вже приїздив у студію в якості головного гравця, проте і досі не може повірити, що став мільйонером. Гроші планує витратити на лікування та житло для дітей.

"Один білет перевірив – не виграшний. Другий перевіряю – одна лінія, друга, третя. Ще разів три перевірив. Сестру штовхаю і кажу, що мільйон виграв. Вона рази три перевірила. Тут тиск піднявся, ну що ж, радість", – поділився мільйонер "Лото-Забава" Олександр Древаль.

Також оператор державних лотерей подарував переможцю програму "Два дні з життя мільйонера" від "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л.". Завдяки їй, переможець разом з донькою відчули себе справжніми багатіями – ресторани, лімузин, спа-салон, обід з улюбленими ведучими та багато інших розваг. А справжньою родзинкою стала екскурсія до Межигір'я.

Олександр з дочкою прогулялись вишуканими парками, а також відвідали "хонку" Януковича, де побачили кінотеатр екс-президента та його власну церкву. Найбільше їх вразили деталі інтер'єру резиденції.

Також гості відвідали виставку ретро-авто та побачили славнозвісних страусів. На першому мільйоні Олександр зупинятися не збирається – вже придбав нові білети.

Олександр став 288 мільйонером "Лото-Забава", а за весь час існування цієї лотереї мільйонерами стали вже 293 українця.

Теги: Новини України Гроші
Джерело: 24 Канал
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