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Житель Тернопольщины выиграл миллион в "Лото-Забава"

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Украинских миллионеров стало больше. Пенсионер Григорий Цапура, житель села Оришковцы, на Тернопольщине, выиграл один миллион гривен в "Лото-Забава".

Новый победитель говорит, что всегда чувствовал тот момент, когда выигрывает.

"Вот такие ощущения в первые секунды были, что лучше их не переживать тем, кто имеет слабое сердце, так как можно получить инфаркт. Но больше билетиков – больше шансов, поэтому купайте "Лото-Забава", играйте и верьте, потому как если нет веры, то нет смысла играть", – поделился миллионер "Лото-Забава" Григорий Цапура.

Кроме денег, Григория Васильевича и его дочь, вместе с которой он приехал за выигрышем, ждали и другие приятные сюрпризы. Оператор государственных лотерей "М.С.Л." подготовил для них программу "Два дня из жизни миллионера". Один из пунктов – виртуальная экскурсия по Киеву на квадрокоптерах в 3D-очках.

"Действительно очень рада, что я сегодня здесь, в Киеве. И эту прогулку, которую мне подарили, я запомню на всю жизнь", – сказала дочь миллионера "Лото-Забава" Вера.

Новый победитель уже привыкает к жизни миллионера и планирует куда потратить деньги. Кстати, в тот же день, когда Григорию Васильевичу вручали чек, в 971 тираже в Украине появился новый, 285-й миллионер "Лото-Забава".

Источник: 24 Канал
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