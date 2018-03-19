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Мешканець Тернопільщини виграв мільйон в "Лото-Забава"

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Українських мільйонерів побільшало. Пенсіонер Григорій Цапура, житель села Оришківці, що на Тернопільщині, виграв один мільйон гривень у "Лото-Забава".

Новий переможець каже, що завжди відчував ту мить, коли виграє.

"От таке відчуття в перші секунди було, що краще їх не переживати тим, хто має слабке серце, бо можна отримати інфаркт. Але більше білетиків більше шансів, тому купайте "Лото-Забава", грайте і вірте, бо як нема віри, то нема сенсу грати", поділився мільйонер "Лото-Забава" Григорій Цапура.

Крім грошей, на Григорія Васильовича та його доньку, разом із якою він приїхав за виграшем, чекали й інші приємні сюрпризи. Оператор державних лотерей "М.С.Л." підготував для них програму "Два дні з життя мільйонера". Один з пунктів віртуальна екскурсія Києвом на квадрокоптерах в 3D-окулярах.

"Справді дуже рада, що я сьогодні тут, в Києві. І цю прогулянку, яку мені подарували, я запам’ятаю на все життя", сказала донька мільйонера "Лото-Забава" Віра.

Новий переможець вже звикає до життя мільйонера та планує куди витратити гроші. До речі, того ж дня, коли Григорію Васильовичу вручали чек, у 971 тиражі в Україні з’явився новий, 285-тий мільйонер "Лото-Забава".

Джерело: 24 Канал
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