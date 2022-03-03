Об этом в своем телеграмме сообщил глава Черниговской областной военной администрации. Сохраняйте спокойствие и направляйтесь к укрытию.

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Что делать? Помогите спрятаться людям с инвалидностью и пожилыми людьми – не только родным, но и соседям. Возьмите самые необходимые вещи: медикаменты, продукты, одежду. Не выходите из укрытия до сигнала об отбое тревоги.