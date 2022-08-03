Боевики принудительно эвакуировали украинцев

Так, жителей Казачьей Лопани "эвакуировали" в Белгородскую область из-за якобы "интенсивных обстрелов". У них нет доказательств атак, только запугивания и манипуляции. Такое решение приняла администрация поселка Харьковской области. Об этом 24 каналу сообщили источники в службах.

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На автобусе людей вывезли военные так называемого "ЛНР". Частично людей разместили в одном из палаточных лагерей столицы региона.

Играя на камеру якобы заботой о жизни людей – захватчики продолжают насильственно депортировать украинцев.

россия не впервые пытается безосновательно обвинить ВСУ в обстрелах своих территорий

К слову, россия пытается обвинить ВСУ в обстрелах не только собственных территорий, но и приграничных с россией, так происходит в Сумской области.

В той же Белгородской области жители часто слышат "хлопки". Заметим, что кремль из Белгорода отправляет усиление в Украину своим оккупационным войскам. Именно из этого города российские оккупанты каждый раз стреляют по Харькову.

Принудительная депортация – геноцид

А что касается "эвакуации" украинцев, все понятно – россия намеренно проводит принудительную депортацию наших граждан с временно оккупированных территорий. Такая преступная деятельность россиян является одним из признаков геноцида.

Так оккупанты поступили и с жителями Мариуполя. По данным украинских властей, российские оккупанты вывезли из Мариуполя около 30 тысяч человек в россию или в захваченные районы Донецкой области.

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