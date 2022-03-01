Пока в Мариуполе можно включать только свет. От электроприборов следует отказаться.

Важно В результате обстрелов телебашни погибли 5 человек, еще 5 – ранены

Это нужно, чтобы энергетики ДТЭК могли восстановить стабильную подачу электроэнергии в Мариуполе.

– объяснили в городском совете.

Что нельзя включать в питание

бойлеры,

электропечи,

чайники,

кондиционеры,

отопительные приборы,

прочие энергоемкие средства.

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