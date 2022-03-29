Столица Нидерландов не осталась в стороне. Сотни жителей Амстердама вышли на улицы города в поддержку Украины.

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Амстердам вышел поддержать Украину

Так, около 400 человек завернулись в желто-голубые флаги и присоединились к просмотру благотворительного международного концерта-марафона Save Ukraine – #StopWar.

Мы хотим привлечь внимание к судьбе наших сограждан, которые есть во временной оккупации. Мы требуем от России предоставить гуманитарные коридоры для того, чтобы украинцы могли выехать в более безопасные регионы страны,

– заявил Максим Кононенко, посол Украины в Нидерландах.

Он также особо отметил недопустимость принудительной депортации граждан в РФ.



Просмотр концерта-марафона "Save Ukraine – #StopWar" в Амстердаме / Фото Тата Помуран, Александр Томащук



Амстердам вышел поддержать Украину / Фото Папа Помуран, Александр Томащук

Кстати, недавно Нидерланды устроили свой телемарафон и собрали более 150 миллионов евро в поддержку Украины.