Столиця Нідерландів не залишилася осторонь. Сотні мешканців Амстердаму вийшли на вулиці міста на підтримку України.

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Амстердам вийшов підтримати Україну

Так, близько 400 людей загорнулися в жовто-блакитні стяги й долучилися до перегляду благодійного міжнародного концерту-марафону "Save Ukraine – #StopWar".

Ми хочемо привернути увагу до долі наших співгромадян, які є в тимчасовій окупації. Ми вимагаємо від Росії надати гуманітарні коридори для того, щоб українці мали змогу виїхати до більш безпечних регіонів країни,

– заявив Максим Кононенко, посол України в Нідерландах.

Він також особливо наголосив на неприпустимості примусової депортації громадян до РФ.



Перегляд концерту-марафону "Save Ukraine – #StopWar" в Амстердамі / Фото Тата Помуран, Олександр Томащук



Амстердам вийшов підтримати Україну / Фото Тата Помуран, Олександр Томащук

До речі, нещодавно Нідерланди влаштували власний телемарафон та зібрали понад 150 мільйонів євро на підтримку України.

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