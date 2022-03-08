В частности, сегодня, 8 марта, на митинг вышли жители Нижних Сирогоз, сел Красная Поляна, Новый Гай, Бережанка, Голой Пристани, городки Сивашское и Берислава.

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В Херсонской области люди вышли на проукраинскую акцию

В Сивашском люди пришли с украинскими флагами и патриотическими плакатами.

Люди заявляют, что Херсонщина – это Украина. И так будет всегда.

С флажками и большими флагами жители поют гимн Украины. Говорят, что делиться украинцам нельзя, потому что тогда не будет нашей страны.

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