Зокрема сьогодні, 8 березня, на мітинг вийшли жителі Нижніх Сірогоз, сіл Червона Поляна, Новий Гай, Бережанка, Голої Пристані, містечка Сиваське та Берислава.

До теми Брати-херсонці, ви довели окупантам, що нас не поламати, – Кім

На Херсонщині люди вийшли на проукраїнську акції

У Сиваському люди прийшли з українськими прапорами та патріотичними плакатами.

Люди заявляють, що Херсонщина – це Україна. І так буде завжди.

З прапорами та великими стягами жителі співають гімн України. Кажуть, що ділитись українцям не можна, адже тоді не буде нашої країни.

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