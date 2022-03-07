Під час вечірнього звернення Кім вкотре закликав українців не давати окупантам спати і виснажувати їх будь-якими способами.

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Особливо я звертаюся до наших братів-херсонців. Ви молодці, ви показали, що нас не поламати!

– зазначив Кім.

За його словами, в російських орків зараз величезні проблеми з паливом, вони не сплять, кидають одне одного. І зараз головне завдання – не давати їм спати.

"Вони вже готові піти куди-небудь, тільки б не їздити під обстрілами… Не давайте їм спати спокійно, коли вони переїжджають. Хоч феєрвеками, хоч музикою, хай слухають нашу українську музику, хай звикають. А ми натомість намалюємо якийсь хитрий план і зробимо їм сюрприз", – сказав голова Миколаївської ОВА.

Вечірнє звернення Віталія Кіма 7 березня: відео

Зазначимо, в ніч на 7 березня українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсону. Знищено щонайменше 30 ворожих гелікоптерів та живу силу.

Крім того, жителі Херсона щодня виходять на мітинги проти російських окупантів.

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