"Заседания проводятся с несоблюдением порядка и с несоблюдением профильного закона. Не было ни распоряжения председателя о проведении слушаний, не было опубликовано материалов детального плана, не был опубликован Отчет стратегически-экологической оценки. Именно это и беспокоит граждан", – сказала адвокат Елена Яндян.

Однако ни нарушения, по мнению жителей, норм законов, ни полиция не помешали председателю Бучанской райгосадминистрации провести общественные слушания по строительству кольцевой дороги вокруг Киева. Кроме того, люди выступали против запланированной сплошной вырубки молодых лесов, что может ухудшить экологическую ситуацию на Киевщине.

"Мы не против строительства этой дороги, она очень нужна Киеву, но мы против того, каким образом пытаются сейчас переломить ситуацию и утвердить этот проект, узаконить экологическую катастрофу, потому что будет вырублено очень много лесов. Есть очень много полей, есть существующая дорога, которую можно расширить, положить качественное покрытие и сделать все те отводы, о которых они сейчас говорят", – пояснила жительница с. Колонщина Киевской области Юлия Глущенко.

После всех этих замечаний председатель Бучанской райгосадминистрации сообщил, что нужно взять паузу, и закрыл слушания. Протокол об их проведении предоставлять отказался. Вместе с тем, представители общественности составили акт о нарушениях и готовы обращаться в суд.