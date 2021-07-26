"Засідання проводяться з недотриманням порядку і з недотриманням профільного закону. Не було ні розпорядження голови про проведення слухань, не було опубліковано матеріалів детального плану, не було опубліковано Звіт стратегічно-екологічної оцінки. Саме це й турбує громадян", – сказала адвокат Олена Яндян.

Проте, ані порушення, на думку мешканців, норм законів, ані поліція не завадили голові Бучанської райдержадміністрації провести громадські слухання щодо будівництва кільцевої дороги навколо Києва. Окрім того, люди виступали проти запланованої суцільної вирубки молодих лісів, що може погіршити екологічну ситуацію на Київщині.

"Ми не проти будівництва цієї дороги, вона дуже потрібна Києву, але ми проти того, в який спосіб намагаються зараз переламати ситуацію та затвердити цей проєкт, узаконити екологічну катастрофу, тому що буде вирубано дуже багато лісів. Є дуже багато полів, є існуюча дорога, яку можна розширити, покласти якісне покриття і зробити всі ті відводи, про які вони зараз говорять", – пояснила мешканка с. Колонщина Київської області Юлія Глущенко.

Після усіх цих зауважень голова Бучанської райдержадміністрації повідомив, що потрібно взяти паузу, та закрив слухання. Протокол про їхнє проведення надавати відмовився. Разом з тим, представники громадськості склали акт про порушення і готові звертатися до суду.