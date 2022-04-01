"Пришли "освободители" спасать и забрали все"

Одна из жительниц вспомнила о первом дне войны. По ее словам, утром ей позвонил сын и решил привезти внука в село. К сожалению, из-за оккупации семья застряла в Боромле.

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Произошла бомбардировка, и россияне оккупировали село,

– рассказала местная бабушка.

По ее словам, оккупанты нанесли удар утром 5 марта, в результате чего выбило окна и двери из домов.

Один из жителей заявил, что до оккупации люди жили нормально и были магазины. "Теперь нет ни одного магазина, все пусто", – сказал местный житель.

Украинские военные, которые зашли в Боромлю, призвали людей ничего не брать в руки. Они объяснили, что оккупанты оставили много опасных боеприпасов, которые могут разорваться.

В результате оккупации село оказалось отрезанным от электроснабжения. Одна из жительниц села рассказала, что оккупанты сбросили две бомбы и ударные волны пошли на дома.

В 5:30 летел самолет и сбросил бомбу. Все были дома. Чудом остались живы,

– сказала женщина.

Другой житель "поблагодарил" российских "освободителей", которые отобрали все, что он нажил.

"Пришли "освободители" спасать и забрали все, что 17 лет наживал. Гараж, квартиру, авто... Помогли... Спасибо, царство им небесное", – сказал он.

Смотрите видео из села Боромля:

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