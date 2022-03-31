Вражеская техника имеет определенные неисправности и поломки, однако, по словам мэра Тростянца Юрия Бовы, ее можно починить и дальше использовать на украинской стороне.
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В настоящее время Вооруженные Силы Украины осматривают каждую единицу заброшенной оккупантами техники.
Артустановки оставляли даже во время боевых действий
Еще в первые дни войны в одном из сел оккупанты оставили немного сломанную, но очень мощную артустановку.
Силами наших местных партизан, скажем так, пока российские военные ее оставили условно на 5 минут, чтобы потом вернуться и забрать, она была осторожно обезврежена,
– рассказал Бова.
Чтобы она не могла ехать в колонне, с нее сняли определенные элементы. Поскольку возможности оккупантов на нашей земле ограничены, ее пришлось бросить.
Мы ее потом восстановили. Наша 93-я бригада привезла необходимые запчасти. И теперь она успешно стреляет по нашему врагу,
– добавил он.
Вооруженные Силы Украины осматривают каждую единицу заброшенной техники / Фото "Левый Берег"
Бова рассказывает, что таких примеров действительно много, но о конкретном количестве найденных "трофеев" говорить отказывается.
Мы продолжаем ее находить. Также есть множество боеприпасов, "градов", танков. Все это передается нашим ВСУ и будет использоваться для отпора агрессору,
– отметил городской глава.
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