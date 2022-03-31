Ворожа техніка має певні несправності та поломки, проте, за словами міського голови Тростянця Юрія Бови, їх можна полагодити та далі використовувати на українській стороні.

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Зараз Збройні Сили України оглядають кожну одиницю покинутої окупантами техніки.

Артустановки лишали навіть під час бойових дій

Ще в перші дні війни в одному з сіл окупанти залишили дещо зламану, але дуже потужну артустановку.

Силами наших місцевих партизанів, скажімо так, поки російські військові її залишили умовно на 5 хвилин, щоб потім повернутися та забрати, вона була обережно знешкоджена,

– розповів Бова.

Щоб вона не могла їхати у колоні, з неї зняли певні елементи. Оскільки можливості окупантів на нашій землі обмежені, її довелося кинути.

Ми ж її потім відновили. Наша 93 бригада привезла необхідні запчастини. І тепер вона успішно гатить по нашому ворогу,

– додав він.



Збройні Сили України оглядають кожну одиницю покинутої техніки / Фото "Лівий Берег"

Бова розповідає, що таких прикладів насправді багато, але про конкретну кількість знайдених "трофеїв" говорити відмовляється.

Ми продовжуємо її знаходити. Також є багато боєприпасів, "градів", танків. Усе це передається нашим ЗСУ та буде використовуватися для відсічі агресору,

– зазначив міський голова.

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