Служба безпеки України опублікувала чергову перехоплену розмову окупанта із дружиною. Російський солдат визнає, що його бригада облажалася.
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Росіянин вважає своїх поплічників деб*лами
При цьому він прямо називає своїх поплічників деб*лами. І причина провалу росармії, за його словами, не лише в командуванні, а й у самих солдатах.
Наша бригада конкретно обіср*лася... Втрати є, поранених багато... Та тут вся армія тупа, деб*ли просто,
– бідкається російський загарбник.
Він визнає, що Збройні Сили України добре озброєні та мотивовані.
Ми тут нахр*н не потрібні... Ми не можемо виконувати завдання проти такого супротивника. Твої слова про те, що українські війська мають техніку – правда, блін. Так і є,
– розповідає дружині окупант.
Цей російський солдат принаймні усвідомлює, що йому тут не раді. І зараз він, схоже, дбає про власну шкуру. Тому часто спить в окопах, адже українські військові дають гідну відсіч непроханим "гостям".
"Тут жорстко, Вік, не те слово", – підсумовує розмову загарбник.
Перехоплена розмова окупанта із дружиною:
Важливо розуміти, що, як би не було приємно слухати ці "прозріння", не всі окупанти такі "свідомі". І, головне, вони точно не готові складати зброю. "Ворог ще тут, і хоче знищити нашу націю! Тому вихід в нас один – боротися до останнього", – наголошують в СБУ.
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