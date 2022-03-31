Служба безопасности Украины опубликовала очередной перехваченный разговор оккупанта с супругой. Российский солдат признает, что его бригада облажалась.

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Россиянин считает своих соратников деб*лами

При этом он прямо называет своих соратников деб*лами. И причина провала росармии, по его словам, не только в командовании, но и самих солдатах.

Наша бригада конкретно обоср*лась... Потери есть, раненых много... Но тут вся армия тупая, деб*лы просто,

– жалуется российский захватчик.

Он признает, что вооруженные силы Украины хорошо вооружены и мотивированы.

Мы здесь не нужны… Мы не можем выполнять задачи против такого противника. Твои слова о том, что у украинских войск техника – правда, блин. Так и есть,

– рассказывает жене оккупант.

Этот российский солдат по крайней мере отдает себе отчет, что ему здесь не рады. И сейчас он, похоже, заботится о собственной шкуре. Поэтому часто спит в окопах, ведь украинские военные дают достойный отпор незваным "гостям". "Здесь жестко, Вик, не то слово", – завершает разговор захватчик.

Перехваченный разговор оккупанта с женой:

Важно понимать, что, как бы ни было приятно слушать эти "прозрения", не все оккупанты такие "сознательные". И, главное, они точно не готовы складывать оружие. "Враг еще здесь, и хочет уничтожить нашу нацию! Поэтому выход у нас один – бороться до последнего", – подчеркивают в СБУ.

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