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      Жители изолированного из-за коронавируса Уханя устроили флешмоб в свою поддержку: видео

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      Жители Уханя устроили флешмоб в свою поддержку / Кадр из видео

      Жители эпицентра распространения коронавируса – 11-миллионного города Ухань – устроили флешмоб, чтобы поддержать самих себя. Ведь из-за смертельной болезни город находится в изоляции.

      Одни жители Уханя призывают других вместе с 20:00 выкрикивать из балконов и окон: "Ухань, давай-давай!". Об этом в твиттере сообщили журналистка South China Morning Post Рейчел Чен и журналистка NBC Янис Макки Фрейер.

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      Жители изолированного Уханя также поют вместе китайский гимн.

      Что известно об изоляции Уханя

      • Ухань – эпицентр распространения смертельного коронавируса, поэтому 23 января китайские власти решили изолировать город.
      • Там не работают вокзалы, аэропорт, общественный транспорт и учреждения.
      • В городе подорожали продукты, а в магазинах пустые полки и длинные очереди.
      • Эвакуацию из Уханя объявили США, Япония и Франция.
      • Мэр Уханя Чжоу Сяньван заявил, что готов уйти в отставку и сделает это в случае, если его решение о закрытии города раскритикует общество.

      Что известно о коронавирусе в Китае

      • По состоянию на 27 января от нового коронавируса в Китае умерло уже 81 человек, а заболели во всем мире – около 3000.
      • Что касается Украины, то у нас пока не зафиксировано ни одного случая заболевания этим коронавирусом.
      • Умирают от коронавируса в среднем 9% инфицированных.
      • Предустановленный возбудитель болезни – мутировавший вирус змей и летучих мышей, по определению ВОЗ – 2019-nCoV.
      • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай. А в аэропортах ряда стран, включая Украину, дополнительно проверяют гостей из китайских направлений.
      • Коронавирус зафиксирован уже в Таиланде, Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии, Непале, США и Канаде.

      Симптомы коронавируса:

      • способен распространяться от человека к человеку;
      • высокая температура, которая стабильно держится;
      • ухудшение общего состояния;
      • потеря аппетита
      • частое дыхание, одышка
      • слабость, вялость, снижение активности;
      • кашель различной интенсивности.

      Смотрите видео о коронавирусе из Китая:

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Здоровье Здоровье Коронавирус 2020 Китай Флешмоб
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