Жители изолированного из-за коронавируса Уханя устроили флешмоб в свою поддержку: видео
Жители эпицентра распространения коронавируса – 11-миллионного города Ухань – устроили флешмоб, чтобы поддержать самих себя. Ведь из-за смертельной болезни город находится в изоляции.
Одни жители Уханя призывают других вместе с 20:00 выкрикивать из балконов и окон: "Ухань, давай-давай!". Об этом в твиттере сообщили журналистка South China Morning Post Рейчел Чен и журналистка NBC Янис Макки Фрейер.
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Жители изолированного Уханя также поют вместе китайский гимн.
Что известно об изоляции Уханя
- Ухань – эпицентр распространения смертельного коронавируса, поэтому 23 января китайские власти решили изолировать город.
- Там не работают вокзалы, аэропорт, общественный транспорт и учреждения.
- В городе подорожали продукты, а в магазинах пустые полки и длинные очереди.
- Эвакуацию из Уханя объявили США, Япония и Франция.
- Мэр Уханя Чжоу Сяньван заявил, что готов уйти в отставку и сделает это в случае, если его решение о закрытии города раскритикует общество.
Что известно о коронавирусе в Китае
- По состоянию на 27 января от нового коронавируса в Китае умерло уже 81 человек, а заболели во всем мире – около 3000.
- Что касается Украины, то у нас пока не зафиксировано ни одного случая заболевания этим коронавирусом.
- Умирают от коронавируса в среднем 9% инфицированных.
- Предустановленный возбудитель болезни – мутировавший вирус змей и летучих мышей, по определению ВОЗ – 2019-nCoV.
- Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай. А в аэропортах ряда стран, включая Украину, дополнительно проверяют гостей из китайских направлений.
- Коронавирус зафиксирован уже в Таиланде, Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии, Непале, США и Канаде.
Симптомы коронавируса:
- способен распространяться от человека к человеку;
- высокая температура, которая стабильно держится;
- ухудшение общего состояния;
- потеря аппетита
- частое дыхание, одышка
- слабость, вялость, снижение активности;
- кашель различной интенсивности.
Смотрите видео о коронавирусе из Китая:
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