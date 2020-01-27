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      Жителі ізольованого через коронавірус Уханя влаштували флешмоб на свою підтримку: відео

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      Жителі Уханя влаштували флешмоб на свою підтримку / Кадр з відео

      Жителі епіцентру поширення коронавірусу – 11-мільйонного міста Ухань – влаштували флешмоб, аби підтримати самих себе. Адже через смертельну недугу місто перебуває в ізоляції.

      Одні жителі Уханя закликають інших разом з 20:00 вигукувати з балконів та вікон: "Ухань, давай-давай!". Про це у твітері повідомили журналістка South China Morning Post Рейчел Чен та журналістка NBC Яніс Маккі Фрейер.

      Читайте також: Продаж вакцини від коронавірусу з Китаю: у мережі з’явились фейкові оголошення

      Жителі ізольованого Уханя також співають разом китайський гімн.

      Що відомо про ізоляцію Уханя

      • Ухань – епіцентр поширення смертельного коронавірусу, тож 23 січня китайська влада вирішила ізолювати місто.
      • Там не працюють вокзали, аеропорт, громадський транспорт та заклади.
      • У місті подорожчали продукти, а в магазинах порожні полиці та довжелезні черги.
      • Евакуацію з Уханя оголосили США, Японія і Франція.
      • Мер Уханя Чжоу Сяньван заявив, що готовий піти у відставку і зробить у разі, якщо його рішення про закриття міста розкритикує громада.

      Що відомо про коронавірус у Китаї

      • Станом на 27 січня від нового коронавірусу у Китаї померла вже 81 людина, а занедужали в усьому світі – близько 3000.
      • Щодо України, то в нас наразі не зафіксовано жодного випадку захворювання на цей коронавірус.
      • Помирають від коронавірусу в середньому 9% інфікованих.
      • Попередньо встановлений збудник недуги – мутований вірус змій та кажана, за визначенням ВООЗ – 2019-nCoV.
      • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів у Китай. А в аеропортах низки країн, враховуючи Україну, додатково перевіряють гостей з китайських напрямків.
      • Коронавірус зафіксований вже в Таїланді, Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії, Непалі, США та Канаді.

      Симптоми коронавірусу:

      • здатний поширюватися від людини до людини;
      • висока температура, яка стабільно тримається;
      • погіршення загального стану;
      • втрата апетиту;
      • часте дихання, задишка;
      • слабкість, млявість, зниження активності;
      • кашель різної інтенсивності.

      Дивіться відео про коронавірус із Китаю:

       

      В Україні зафіксували випадок коронавірусу – уточнено
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      42049
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Китай Флешмоб Коронавірус 2020
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