Жителі ізольованого через коронавірус Уханя влаштували флешмоб на свою підтримку: відео
Жителі епіцентру поширення коронавірусу – 11-мільйонного міста Ухань – влаштували флешмоб, аби підтримати самих себе. Адже через смертельну недугу місто перебуває в ізоляції.
Одні жителі Уханя закликають інших разом з 20:00 вигукувати з балконів та вікон: "Ухань, давай-давай!". Про це у твітері повідомили журналістка South China Morning Post Рейчел Чен та журналістка NBC Яніс Маккі Фрейер.
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Жителі ізольованого Уханя також співають разом китайський гімн.
Що відомо про ізоляцію Уханя
- Ухань – епіцентр поширення смертельного коронавірусу, тож 23 січня китайська влада вирішила ізолювати місто.
- Там не працюють вокзали, аеропорт, громадський транспорт та заклади.
- У місті подорожчали продукти, а в магазинах порожні полиці та довжелезні черги.
- Евакуацію з Уханя оголосили США, Японія і Франція.
- Мер Уханя Чжоу Сяньван заявив, що готовий піти у відставку і зробить у разі, якщо його рішення про закриття міста розкритикує громада.
Що відомо про коронавірус у Китаї
- Станом на 27 січня від нового коронавірусу у Китаї померла вже 81 людина, а занедужали в усьому світі – близько 3000.
- Щодо України, то в нас наразі не зафіксовано жодного випадку захворювання на цей коронавірус.
- Помирають від коронавірусу в середньому 9% інфікованих.
- Попередньо встановлений збудник недуги – мутований вірус змій та кажана, за визначенням ВООЗ – 2019-nCoV.
- Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів у Китай. А в аеропортах низки країн, враховуючи Україну, додатково перевіряють гостей з китайських напрямків.
- Коронавірус зафіксований вже в Таїланді, Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії, Непалі, США та Канаді.
Симптоми коронавірусу:
- здатний поширюватися від людини до людини;
- висока температура, яка стабільно тримається;
- погіршення загального стану;
- втрата апетиту;
- часте дихання, задишка;
- слабкість, млявість, зниження активності;
- кашель різної інтенсивності.
Дивіться відео про коронавірус із Китаю:
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