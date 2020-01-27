Жителі ізольованого через коронавірус Уханя влаштували флешмоб на свою підтримку: відео

Жителі Уханя влаштували флешмоб на свою підтримку / Кадр з відео

Жителі епіцентру поширення коронавірусу – 11-мільйонного міста Ухань – влаштували флешмоб, аби підтримати самих себе. Адже через смертельну недугу місто перебуває в ізоляції.