Жители Мариуполя прошлись по центру города в вышиванках

В городе вышиванковая хода уже традиционная – после освобождения в 2014 году от российских оккупантов горожане выходят на публичные проукраинские акции.

Люди в прифронтовом населенном пункте Донетчины таким образом решили еще раз продемонстрировать, что "русскому миру" здесь не рады.

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Первый марш, организованный горсоветом, стартовал в 17:00, в нем приняли участие руководители города, учащиеся, студенты, творческие коллективы и рядовые жители Мариуполя.

Вышиванковая хода в Мариуполе

Большинство воспитанников Центра культуры и досуга вышли на парад в костюмах, в которых они выступают.

Ну как это так, без парада? Мы написали письмо и подали его в городской совет с тем, что мы сообщаем о своем марше. Нас приняли во внимание,

– сказала инициатор обращения к власти председатель организации "Украинский дом" Людмила Галбай.

Второй парад организовали местные активисты, и прошел он в 18:00. Они рассказали, что сначала имели информацию, что городские власти не будут проводить парад, поэтому решили организовать свой.

К слову, во Львове ко Дню вышиванок в национальную одежду одели львов возле Ратуши, а также античных Нептуна, Амфитриту, Адониса и Диану на фонтанах на площади Рынок. В таком наряде над фонтанами они будут стоять до пятницы.