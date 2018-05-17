Мешканці Маріуполя пройшлися центром міста у вишиванках

У місті вишиванкова хода вже традиційна – після звільнення у 2014 році від російських окупантів містяни виходять на публічні проукраїнські акції.

Люди у прифронтовому населеному пункті Донеччини таким чином вирішили вкотре продемонструвати, що "русскому миру" тут не раді.

Читайте також: Порошенко взяв участь у яскравому флешмобі до Дня вишиванки: фото і відео

Перший марш, організований міськрадою, стартував о 17:00, в ньому взяли участь очільники міста, учні, студенті, творчі колективи та пересічні жителі Маріуполя.



Вишиванкова хода в Маріуполі

Більшість вихованців Центру культури та дозвілля вийшли на парад у костюмах, в яких вони виступають.

Ну як це так, без параду? Ми написали листа і подали його у міську раду з тим, що ми повідомляємо про свій марш. Нас прийняли до уваги,

– сказала ініціаторка звернення до влади голова організації "Український дім" Людмила Галбай.

Другий парад організували місцеві активісти, і пройшов він о 18:00. Вони розповіли, що спочатку мали інформацію, що міська влада не проводитиме парад, тому вирішили організувати свій.

До слова, у Львові до Дня вишиванок в національне вбрання одягли левів біля Ратуші, а також античних Нептуна, Амфітріта, Адоніса та Діану у фонтанах на площі Ринок. У такому вбранні над фонтанами вони стоятимуть до п'ятниці.