Жители многоэтажек страдают от жары в квартирах

Несмотря на рекордно теплую зиму в Украине, в столице не уменьшилась подача тепла в дома. В домах с централизованным отоплением температура держится на уровне 25 градусов тепла. Люди жалуются, что за ненужное отопление надо будет платить. Как решить проблему киевлян – читайте дальше.

Киевлянин Евгений Назаренко признался, что в квартире зимой температура выше, чем летом.

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Поэтому приходится постоянно открывать окно, в противном случае в доме будет баня. От такой духоты страдает и домашний любимец Евгения – кот Олег.



Кот Олег

Уже не первый год киевляне, у которых централизованное отопление, из-за интенсивной подачи тепла вынуждены зимовать с открытыми окнами и активно греть улицы города. Жители многоэтажек интересуются, что за такое неконтролируемое отопление придется платить немаленькую сумму.

В нашем городе централизованная система отопления. То есть температура теплоносителя на входе в жилые дома одинакова для всех домов. Поскольку, если начать регулировать подачу теплоносителя температурой теплоносителя, то кому-то тепла будет не хватать,

– пояснил директор "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

Решить эту проблему им помогут тепловые пункты, которые устанавливаются в многоэтажках. Заместитель городского головы Петр Пантилеев отметил, что каждый дом имеет возможность регулировать подачу тепла. Для того необходимо установить современный тепловой пункт.

Что такое тепловой пункт?

Тепловой пункт – это оборудование, которое регулирует подачу тепла в дом в зависимости от температуры наружного воздуха.



Тепловый пункт – это оборудование, которое регулирует подачу тепла

Жители дома на коллективных собраниях самостоятельно могут решить устанавливать ли им тепловой пункт. Стоит такое оборудование от 300 до 500 тысяч гривен. По городской программе софинансирования 30% этой суммы – это примерно 150 тысяч, должны оплатить жители дома, остальное – город. Устанавливается он за один отопительный сезон.

Это единственный правильный путь, поскольку на уровне крупных ТЭЦ, от которых тысячи домов потребляют тепло, быстро регулировать температурные параметры не возможно,

– подчеркнул Пантилеев.

Впрочем существенную разницу жители дома почувствуют сразу. Будет прохладнее, а в конце месца придут меньшие квитанции за тепло, а окупится она уже через год.