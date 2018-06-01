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Жители Обуховского района перекрыли движение транспорта

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Остановить рейдерство и панибратство во власти. С таким требованием жители Обуховского района перекрыли движение транспорта по основной и объездной дорогах в направлении столицы.

Активисты уверены, что из-за бездействия председателя райгосадминистрации Ивана Рудяка, в районе процветает коррупция. И требуют немедленно отстранить его от должности.

"Обуховская районная государственная администрация, как ни странно, фактически игнорирует нас. Потому что средств мы до сих пор не можем получить", – сказала председатель ОО "Подгорцы, Романков и Креничи" Оксана Волошина.

"Лично нам председатель Обуховской РГА пообещал, что откроет местный отдел полиции в городе Украинка. Все это так и осталось обещаниями", – отметила депутат Украинского городского совета Татьяна Кучер.

Среди активистов части – селяне – бывшие работники совхоза "Обуховское". Они требуют законные паи собственных земель, чему всячески препятствует новый владелец комбината. А районный глава "закрывает на это глаза".

"С 2013 года нам препятствия делают. Мы прошли 122 суда. ПАО "Обуховское" говорит, что мы не правильно разделили паи, чтобы оставить нам акты. Пришел Рудяк и он принял позицию ПАО", – рассказала жительница Обухова Екатерина Шевченко.

"Проблемы заключаются в завуалированных исках, основной целью которых является лишить права собственности земли этих селян. Инициирует эти иски исключительно ПАО "Обуховское". Правоохранители, прокуратура, государственные органы – все они стоят в стороне от этого всего процесса", – объяснил адвокат инициативной группы по распаиванию ПАО "Обуховское" Арсен Луцик.

Активисты Обуховского района подготовили письменное обращение к руководству страны с требованием вмешаться и устранить районное руководство. Если их не услышат, то готовы и в дальнейшем выходить на масштабные акции протеста.

Источник: 24 Канал
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