Зупинити рейдерство та панібратство у владі. З такою вимогою жителі Обухівського району перекрили рух транспорту по основній і об’їзній дорогах в напрямку столиці.

Активісти впевнені, що через бездіяльність голови райдержадміністрації Івана Рудяка, в районі процвітає корупція. І вимагають негайно усунути його з посади.



"Обухівська районна державна адміністрація, як не дивно, фактично ігнорує нас. Тому що коштів ми до цього часу не можемо отримати", – сказала голова ГО "Підгірці, Романків та Креничі" Оксана Волошина.



"Особисто нам голова Обухівської РДА пообіцяв, що відкриє місцевий відділ поліції в місті Українка. Все це залишилось так і обіцянками", – зазначила депутат Української міської ради Тетяна Кучер.



Серед активістів здебільшого – селяни – колишні працівники Радгоспу "Обухівське" . Вони вимагають законного розпаювання власних земель, якому усіляко перешкоджає новий власник комбінату. А районний голова "закриває на це очі".

"Від 2013 року нам перешкоди роблять. Ми пройшли 122 суди. ПАТ "Обухівське" каже, що ми не правильно розпаювалися, щоб залишити нас актів. Прийшов Рудяк і він прийняв позицію ПАТ", – розповіла жителька Обухова Катерина Шевченко.



"Проблеми полягають в завуальованих позовах, основною метою яких є позбавити права власності землі цих селян. Ініціюють ці позови виключно ПАТ "Обухівське". Правоохоронці, прокуратура, державні органи – всі вони стоять осторонь від цього усього процесу", – пояснив адвокат ініціативної групи по розпаюванню ПАТ "Обухівське" Арсен Луцик.



Активісти Обухівського району підготували письмове звернення до керівництва країни з вимогою втрутитись і усунути районне керівництво. Якщо ж їх не почують, то готові і надалі виходити на масштабні акції протесту.