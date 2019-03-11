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      Жители оккупированного Донбасса создали подпольный Telegram-канал

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      Оппозиционный Telegram-канал "Двойное дно"
      Оппозиционный Telegram-канал "Двойное дно"

      На временно оккупированной территории украинского Донбасса появились "оппозиционные каналы" в Telegram.

      Спустя почти пять лет войны обманутые жители Донбасса стали объединяться в сообщества, чтобы рассказать о "воровском беспределе", "бездействии "народных правоохранительных органов" и "продажности властей "ДНР" и "ЛНР".

      Один из самых популярных каналов в соцсети называется "Двойное дно": там почти 3 тысячи подписчиков, новости про так называемые "республики" обновляются ежедневно.

      Последние несколько дней в паблике обсуждают, например, историю, которая произошла еще в 2016 году. Тогда в центре Донецка "служители "ДНР" расстреляли автомобиль местного жителя, любителя "русского мира" Максима Лозина. Одна из пуль прошла прошила мужчине голову, он чудом выжил и получил инвалидность. Естественно, призрачные "органы правосудия" не нашли ни причин расстрела, ни тех, кто стрелял по автомобилю. Теперь мужчина, выбравший жизнь в "ДНР", сетует на судьбу и публикует фотографии 18+ себя после расстрела.

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      Спустя "всего" пять лет началось по ту сторону прозрение и в плане коррупции. Так, "молодая республика" ведет борьбу с Сергеем Кулаковым – так называемым "главой" Андреевской поселковой администрации.

      Он, – пишут в паблике, – распродал все имущество сельского совета, здание колхозной столовой, в которой сейчас находится элитный банный комплекс, куда любил приезжать Захарченко (экс-министр внутренних дел, соратник Януковича. – Ред.), а сейчас каждый выходные приезжает Иван Приходько ("мэр" оккупированной Горловки. – Ред.). Ставок продал и все, что можно было вывести из фонда земель сельского совета. За время руководства купил участок земли около 0,70 га в Поповке в Крыму, на котором за время войны вырос трехэтажный мини-отель на 9 номеров люкс.

      Сергей Кулаков

      Также "прозревшие жители "республики" пишут, что глава поселковой администрации "отжимает" землю у пенсионеров и людей с инвалидностью. Кулакова обвиняют в разворовывании "народных денег", которые он потратил, в частности, на личный современный катер.

      «оппозиционные каналы» в Telegram

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Новости политики Коррупция Публикации Война на Донбассе Новости Луганска Новости Донецка
      Источник: Facebook
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