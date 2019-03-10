09:28
10 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як в РФ святкують відкриття смітників. Щасливі росіяни – п'яні росіяни
      Вєсті Кремля
      19:18, 9 березня
      Вєсті. UA. Жир: Труханов краде сирники Тимошенко. Скелет у шафі Ляшка
      Вєсті.UA
      20:13, 9 березня
      Банки банкрути і їх елітні квадратні метри: хто виводить активи з фонду гарантування
      ЦРУ
      09:03, 8 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Блоги Блог Соцмережі
      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
      Блог Соцмережі

      Конец близок, или Россия ускоренно возвращается в СССР

      792
      Россия катится в бездну
      Россия катится в бездну / Газета.ру

      В России обсуждение закона о "неуважении к властям" совпало с очередным скандалом, в котором замешаны эти самые власти – фирмы виолончелиста Ролдугина – друга президента Путина и родственники чиновников (отмывочная прачечная банка "Тройка-Диалог").

      Здесь можно принимать любые законы, устанавливать любые наказания, вплоть до "больше трех не собираться", но "уважать" коррумпированные власти России во главе с несменяемым кремлевским Бутефликой – Путиным, граждане все равно не будут. И все больше будут протестовать, добиваться смены властей. Примеры – Украина, Армения, Венесуэла (в процессе), Алжир (в процессе).

      Читайте также: Действительно ли россияне ненавидят украинцев: результаты отчета Совета Европы

      Исход противостояния народа и выступивших против него, требующих "уважения" к себе, властей, обвешанных репрессивным аппаратом, все равно будет не в пользу начальства. Примеры – Российская империя, СССР.

      Российские власти, конечно, не могут остановиться – не могут прекратить обогащаться, понимают, что придется отвечать. Но все же, им бы стоило задуматься, почему в разгульные "нулевые" они не предлагали законов против "неуважения властей", а сегодня, на излете "десятых", они такие законы принимают. Что изменилось во взятой ими в правление стране? Почему такая динамика?

      Чем ближе конец, тем сильнее обострение в России и воспаление в правящих головах.

      Читайте также: Сами себя бомбить не станут: что будет делать Россия после введения американских санкций

      Автор: СерпомПо

      blog_ava
      Міжнародний аеропорт Каракаса без світла: люди не можуть покинути місто
      сьогодні
      1357
      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини Росії Історія Публікації СРСР
      Джерело: Telegram
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Конец близок, или Россия ускоренно возвращается в СССР
      сьогодні , 08:40 Конец близок, или Россия ускоренно возвращается в СССР
      Блог Соцмережі 791
      За десятки метрів від ворога: відважний боєць "Джин" про бойові новинки агресора
      9 березня , 22:00 За десятки метрів від ворога: відважний боєць "Джин" про бойові новинки агресора
      Повернись живим 3212
      Другі половинки, або Хто буде першою леді чи джентльменом України
      9 березня , 20:01 Другі половинки, або Хто буде першою леді чи джентльменом України
      Наталія Лебідь 5892
      Нова інтрига виборів: хто забере голоси українців, які не визначились
      9 березня , 19:00 Нова інтрига виборів: хто забере голоси українців, які не визначились
      Крістіна Бердинських 2894
      Скасування статті про незаконне збагачення: що терміново вимагають країни Заходу
      9 березня , 17:00 Скасування статті про незаконне збагачення: що терміново вимагають країни Заходу
      Віталій Шабунін 1388
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук