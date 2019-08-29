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      Жители сразу трех областей требуют от "Гадячсыра" рассчитаться за долги по молоку

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      Акция протеста
      Акция протеста / ukranews.com

      Более 200 жителей Полтавской, Житомирской и Сумской областей в среду, 28 августа, вышли на акцию протеста в Гадяче (Полтавская область) с требованием к"Гадячсыру", "Лозовскому молочному заводу" и "Белогорье молокопродукт" погасить задолженность в размере 59 млн грн.

      Как передает корреспондент "ДС", работники молочных предприятий группы компаний "Укрлендфарминг" отмечают, что из-за этой задолженности предприятия-производители молока оказались на грани закрытия.

      Участники протеста подчеркивают, что все предприятия-должники входят в группу компаний "Альмира", конечным владельцем которых является Олег Балюк. Из-за возникшей задолженности производители молока накапливают задолженности перед селянами, а также не могут вовремя рассчитываться по налоговым обязательствам. Если в ближайшее время "Альмира" не погасит долги, без работы могут остаться более 1500 человек, а молочное стадо придется вырезать – уже сегодня некоторые хозяйства вынуждены уменьшать поголовье скота из-за нехватки средств на его содержание.

      Как отметил директор Восточного кластера группы компаний "Укрлендфарминг" Юрий Щербак, долг в размере 59 млн грн образовался за три года. Сперва предприятия группы компаний "Альмира" платили за весь полученный объем молока, потом начали уменьшать выплаты.

      Со временем продукцию стали принимать, отказываясь оформлять надлежащим образом документы, а после и вовсе принуждали производителей привозить молоко под угрозой того, что не рассчитаются по уже накопленным долгам,
      – отметил Щербак.

      В итоге сумма долга достигла 59 млн грн, так что работники молочных предприятий вышли на мирную акцию протеста. С просьбой повлиять на должников обратились и к местным властям, поскольку на грани закрытия оказались предприятия, налоги от деятельности которых наполняют местный бюджет. Как отмечают в "Укрлендфарминге", только с начала 2019-го предприятия, которым сегодня грозит прекращение работы, заплатили более 50 млн страховых взносов, налогов и сборов с заработной платы сотрудников.

      Акцию протеста участники планируют проводить до полного погашения долга.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк Укрлендфарминг
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