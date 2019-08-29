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      Жителі відразу трьох областей вимагають від "Гадячсир" розрахуватися за борги по молоку

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      Акція протесту
      Акція протесту / ukranews.com

      Понад 200 жителів Полтавської, Житомирської та Сумської областей в середу, 28 серпня, вийшли на акцію протесту в Гадячі (Полтавська область) з вимогою до "Гадячсир", "Лозівського молочного заводу" і "Білогір'я молокопродукт" погасити заборгованість в розмірі 59 млн грн.

      Як передає кореспондент "ДС", працівники молочних підприємств групи компаній "Укрлендфармінг" відзначають, що через цю заборгованість підприємства-виробники молока виявилися на межі закриття.

      Учасники протесту підкреслюють, що всі підприємства-боржники входять в групу компаній "Альміра", кінцевим власником яких є Олег Балюк. Через заборгованість, що виникла, виробники молока накопичують заборгованість перед селянами, а також не можуть вчасно розраховуватися за податковими зобов'язаннями. Якщо найближчим часом "Альміра" не погасить борги, без роботи можуть залишитися понад 1500 осіб, а молочне стадо доведеться вирізати вже сьогодні деякі господарства змушені зменшувати поголів'я худоби через брак коштів на його утримання.

      Як зазначив директор Східного кластера групи компаній "Укрлендфармінг" Юрій Щербак, борг в розмірі 59 млн грн утворився за три роки. Спершу підприємства групи компаній "Альміра" платили за весь отриманий обсяг молока, потім почали зменшувати виплати.

      З часом продукцію стали приймати, відмовляючись оформляти належним чином документи, а потім і зовсім примушували виробників привозити молоко під загрозою того, що не розрахуються за вже накопиченими боргами,
      – зазначив Щербак.

      В результаті сума боргу досягла 59 млн грн, тому працівники молочних підприємств вийшли на мирну акцію протесту. З проханням вплинути на боржників звернулися і до місцевої влади, оскільки на межі закриття опинилися підприємства, податки від діяльності яких наповнюють місцевий бюджет. Як відзначають в "Укрлендфармінг", тільки з початку 2019-го підприємства, яким сьогодні загрожує припинення роботи, заплатили понад 50 млн страхових внесків, податків і зборів із заробітної плати співробітників.

      Акцію протесту учасники планують проводити до повного погашення боргу.

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      Теги: Новини України Укрлендфармінг Олег Бахматюк Ukrlandfarming
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