Жители Сум подготовили пасхальные подарки для украинских бойцов

В Сумах собрали пасхальные подарки для военных. К сбору присоединились почти все местные школы и детсады.

Пасхи, пасхальные яйца, сладости, крупы, рисунки и собственноручно созданные писанки. Такой пасхальный груз на восток отправится из Сум.

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Подарки для украинских военных готовили местные дети.

Лично я принесла несколько куличей, а также яйца, расписанные с различными пожеланиями счастья, здоровья и с высказываниями благодарности, чтобы солдатам было приятно их читать,

– сказала школьница Полина Шахова.

В общем планируют собрать до трех тонн продовольствия. Пасхальные подарки будут переданы активистам общественной организации. В дорогу машины с подарками отправятся вечером 6 апреля, а в воскресенье, 8 апреля, груз уже точно будет на фронте. Волонтеры вручат их защитникам, которые находятся в зоне АТО в дни Пасхального праздника.

Это большой праздник, и я знаю, что в такие праздники у каждого есть порыв души помочь другому, передать частичку своей души, своей теплоты. Именно поэтому мы и решили, что на Пасху будет очень кстати привезти пасхальные подарки нашим бойцам,

– прокомментировала организатор акции Ольга Волошина.