19:36
6 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
17°C 6°C
  • суббота
    11°C 4°C
  • воскресенье
    14°C 2°C
  • понедельник
    16°C 4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Золотая кнопка Навального. Хитрая месть Эрдогана
Вєсті Кремля
22:27, 5 апреля
Вести.UA. Теория лжи Тимошенко. Полиграф, который не прошла Савченко
Вєсті.UA
22:24, 5 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Жители Сум подготовили пасхальные подарки для украинских бойцов

31 Читати новину українською

В Сумах собрали пасхальные подарки для военных. К сбору присоединились почти все местные школы и детсады.

Пасхи, пасхальные яйца, сладости, крупы, рисунки и собственноручно созданные писанки. Такой пасхальный груз на восток отправится из Сум.

Читайте также: Украинские военные планируют придерживаться "пасхального перемирия", которое оккупанты игнорируют

Подарки для украинских военных готовили местные дети.

Лично я принесла несколько куличей, а также яйца, расписанные с различными пожеланиями счастья, здоровья и с высказываниями благодарности, чтобы солдатам было приятно их читать,
– сказала школьница Полина Шахова.

В общем планируют собрать до трех тонн продовольствия. Пасхальные подарки будут переданы активистам общественной организации. В дорогу машины с подарками отправятся вечером 6 апреля, а в воскресенье, 8 апреля, груз уже точно будет на фронте. Волонтеры вручат их защитникам, которые находятся в зоне АТО в дни Пасхального праздника.

Это большой праздник, и я знаю, что в такие праздники у каждого есть порыв души помочь другому, передать частичку своей души, своей теплоты. Именно поэтому мы и решили, что на Пасху будет очень кстати привезти пасхальные подарки нашим бойцам,
– прокомментировала организатор акции Ольга Волошина.

Теги: АТО Новости Украины Пасха Сумы Волонтеры
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук