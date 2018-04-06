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ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украинские военные планируют придерживаться "пасхального перемирия", оккупанты его игнорируют

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ВСУ планируют продолжить соблюдать перемирие
ВСУ планируют продолжить соблюдать перемирие / Фото из открытых источников

Украинские военные на Донбассе намерены и в дальнейшем придерживаться "пасхального перемирия",

Об этом сообщили в штабе АТО, пишет "Интерфакс-Украина".

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Мы подтверждаем наше заявление о приверженности соблюдению режима прекращения огня, так называемого "пасхального перемирия". В то же время мы готовы дать решительный отпор на любые провокации,
– подчеркнули в штабе АТО.

Также, пресс-центр штаба АТО сообщает, что российская вооруженная агрессия не прекращается, и Украина продолжает документировать обстрелы населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры на территории Донецкой и Луганской областей.

"С мая прошлого года прокурорско-следственными группами совместно с военнослужащими Вооруженных Сил проведено более сотни осмотров мест происшествий по фактам обстрелов. Допрошено более трехсот свидетелей и потерпевших. Досудебным расследованием установлена причастность к совершению преступлений против украинского населения 11 человек. Одним из подозреваемых является генерал российской армии", – пишет пресс-центр в Facebook.

Напомним, с 30 марта на Донбассе начало действовать очередное 13 перемирие связано с Пасхальными праздниками. Но и на сей раз его сорвали оккупанты. На следующий день в субботу, 31 марта, боевики российско-оккупационных войск осуществили 11 обстрелов позиций наших защитников.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Новости России АТО
Источник: 24 Канал
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