Оккупанты сорвали "пасхальное перемирие": двое украинских защитников ранены

В субботу, 31 марта, боевики российско-оккупационных войск продолжали срывать "пасхальное перемирие" осуществив 11 обстрелов позиций наших защитников.

Вследствие вражеского огня двое украинских защитников ранены. Пострадавшие военнослужащие оперативно доставлены в лечебные учреждения и им оказана необходимая медицинская помощь. Об этом сообщили в штабе АТО.

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На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник четыре раза открывал огонь по украинским позициям вблизи Водяного. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляны защитники Павлополь.

Кроме этого, гранатометы и стрелковое оружие враг применил по защитниках Авдеевки и Марьинки.

На Луганском направлении с 82 мм минометов, гранатометов и вооружения БМП, оккупанты дважды вели огонь по нашим укреплениям в районе Катериновки.