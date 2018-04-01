Окупанти зірвали "великоднє перемир'я": двоє українських захисників поранено

У суботу, 31 березня, бойовики російсько-окупаційних військ продовжували зривати "великоднє перемир'я" здійснивши 11 обстрілів позицій наших захисників.

Внаслідок ворожого вогню двох українських захисників поранено. Постраждалих воїнів оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу. Про це повідомили у Штабі АТО.

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На Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї противник чотири рази відкривав вогонь по українських позиціях поблизу Водяного. З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї тричі обстріляні оборонці Павлополя.

Крім цього, гранатомети та стрілецьку зброю ворог застосував по захисниках Авдіївки та Мар’їнки.

На Луганському напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів та озброєння БМП окупанти двічі вели вогонь по наших укріпленнях в районі Катеринівки.