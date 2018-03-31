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Як 19-річний хлопець став командиром підрозділу батальйону "Донбас-Україна"

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19-річний хлопець став командиром підрозділу
19-річний хлопець став командиром підрозділу "Донбас-Україна" / Фото з вільних джерел

Він рвався воювати ще на самому початку війни. Але тоді йому було лише 17, тому підписав контракт як тільки досяг повноліття. Вже в 19 став командиром одного з підрозділів "Донбас-Україна". Йому довелося керувати людьми вдвічі старшими за себе. Його не сприймали серйозно, але своїми діями юнак заробив авторитет.

Він і не думав бути військовим, але із початком російської агресії не зміг сидіти вдома. Але тоді йому було лише 17.

"У 17 я ще говорив з одним із викладачів у ВНЗ, в якому я навчався і говорив з ним щодо "Азов", але тоді мені сказали, що в 17 років іти не можна. Потрібно досягти 18 років", – зазначив командир підрозділу батальйону "Донбас-Україна" "Зуб".

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Як тільки Зуб став повнолітнім пішов у військкомат. І вже за рік його призначили командиром взводу, тому що звільнилась 5-та хвиля мобілізації та людей не вистачало.

"Ну, спочатку сприймали не дуже, звісно, але все здобувається в буденних ситуаціях, в тому, як я приймаю рішення, як аж, які дії їм потрібно зробити і після того, всі починають розуміти – компетентний я чи ні", – зазначив командир.



Він командує чоловіками не рідко старшими за нього удвічі та більше.

"Зуб" згадує свій перший бій вже в статусі командира. Було страшно, але він не мав права це показати своїм бійцям.

Я напевно все-таки керуюсь правилом: "Дивись на мене". Тобто, мені теж страшно, але бачиш – я щось роблю, але я переборюю свій страх. Дивись на мене і роби як я,
– зазначив командир підрозділу батальйону "Донбас-Україна".

І хоч він ніколи не думав про армію, зараз молодий командир планує іти вчитись на офіцера та далі робити все для перемоги України.

Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини України Добровольці Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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