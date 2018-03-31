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За тиждень поліції Донеччини здалися троє проросійських бойовиків

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За тиждень поліції Донеччини здалися троє проросійських бойовики
За тиждень поліції Донеччини здалися троє проросійських бойовики / фото із соцмереж

У Бахмуті, що на Донеччині, у період з 26 по 30 березня поліції здалися три учасника незаконних збройних формувань. Наразі усі вони співпрацюють з поліцією та надають свідчення.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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Першим, хто здався поліції, був 30-річний житель Сіверська. Він з автоматом у руках перевіряв водіїв і транспорт на блокпості терористів. Чоловік близько трьох років прожив у страху за своє кримінальне минуле й сам звернувся до правоохоронців.

А в місті Часів Яр поліцейським здався громадянин РФ, який в 2014 році брав участь в незаконних збройних формуваннях на території Бахмутського району. Зі зброєю в руках найманець ніс службу на блокпості біля села Григорівка, а також патрулював місто. Після звільнення району українськими військами чоловік втік та 4 роки переховувався в РФ, у Криму та різних областях України.

30 березня поліцейським здався ще один черговий блокпоста із Сіверська. Він також з автоматом обстежував автівки та перевіряв документи водіїв. Після трирічного переховування 36-річний чоловік вирішив сам розповісти поліції про свої протиправні дії.

Всього з почтаку року поліція Донеччини притягнула до відповідальності 65 бойовиків. З них 55 – затримані, ще 10 заочно повідомлені про підозру та оголошені в розшук.

Згідно з ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України, особа, яка перебувала у складі збройних формувань, добровільно вийшла з них та повідомила про це органам державної влади, звільняється від кримінальної відповідальності. Можливість уникнути в’язниці є лише у тих, хто не скоював тяжких злочинів проти мирного населення. Наразі поліцейські перевіряють діяльність трьох екс-бойовиків.

Теги: Новини України Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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