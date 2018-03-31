14:40
31 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
8°C
8°C 2°C
  • воскресенье
    14°C 5°C
  • понедельник
    7°C 3°C
  • вторник
    8°C 2°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Новая российская идеология. Шальная Императрица
Вєсті Кремля
00:03, сегодня
Вести.UA. Метаморфозы регионалов. Волшебный пендель
Вєсті.UA
20:59, 30 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

За неделю полиции Донетчины сдались трое пророссийских боевиков

192 Читати новину українською
За неделю полиции Донетчины сдались трое пророссийских боевиков
За неделю полиции Донетчины сдались трое пророссийских боевиков / Фото из соцсетей

В Бахмуте, что в Донецкой области, в период с 26 по 30 марта полиции сдались три участника незаконных вооруженных формирований. Сейчас все они сотрудничают с полицией и дают показания.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Читайте также: Во сколько обойдется разминирование Донбасса: озвучили цифру

Первым, кто сдался полиции, был 30-летний житель Северска. Он с автоматом в руках проверял водителей и транспорт на блокпосту террористов. Мужчина около трех лет прожил в страхе за свое уголовное прошлое и сам обратился к правоохранителям.

А в городе Часов Яр полицейским сдался гражданин РФ, который в 2014 году принимал участие в незаконных вооруженных формированиях на территории Бахмутского района. С оружием в руках наемник нес службу на блокпосту возле села Григорьевка, а также патрулировал город. После освобождения района украинскими войсками мужчина убежал и 4 года скрывался в РФ, в Крыму и разных областях Украины.

30 марта полицейским сдался еще один дежурный блокпоста из Северска. Он также с автоматом обследовал машины и проверял документы водителей. После трех лет 36-летний мужчина решил сам рассказать полиции о своих противоправных действиях.

Всего с начала года полиция Донетчины привлекла к ответственности 65 боевиков. Из них 55 – задержаны, еще 10 заочно уведомлены о подозрении и объявлены в розыск.

Согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, что добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности. Избежать тюрьмы могут только те, кто не совершал тяжких преступлений против мирного населения. Сейчас полицейские проверяют деятельность троих экс-боевиков.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Хто насправді проклав Гройсману шлях до прем'єрства і що він робитиме далі
сегодня, 14:00 Хто насправді проклав Гройсману шлях до прем'єрства і що він робитиме далі
Христина Бердинських 156
Spring is coming: 10 лучших музыкальных новинок марта
сегодня, 13:01 Spring is coming: 10 лучших музыкальных новинок марта
Олена Булан 57
Советы успешных: в 35 похудеть на 13 кг, стать чемпионкой по бодибилдингу и осуществить мечты
сегодня, 11:49 Советы успешных: в 35 похудеть на 13 кг, стать чемпионкой по бодибилдингу и осуществить мечты
597
Як Ахметов змушує своїх підлеглих продавати йому акції
сегодня, 11:00 Як Ахметов змушує своїх підлеглих продавати йому акції "Азовсталі" за 56 копійок
Сергій Лещенко 287
История о том, как легко умереть в Луганске
сегодня, 08:43 История о том, как легко умереть в Луганске
Ольга Черненко 1259
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук