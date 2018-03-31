За неделю полиции Донетчины сдались трое пророссийских боевиков

В Бахмуте, что в Донецкой области, в период с 26 по 30 марта полиции сдались три участника незаконных вооруженных формирований. Сейчас все они сотрудничают с полицией и дают показания.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Первым, кто сдался полиции, был 30-летний житель Северска. Он с автоматом в руках проверял водителей и транспорт на блокпосту террористов. Мужчина около трех лет прожил в страхе за свое уголовное прошлое и сам обратился к правоохранителям.

А в городе Часов Яр полицейским сдался гражданин РФ, который в 2014 году принимал участие в незаконных вооруженных формированиях на территории Бахмутского района. С оружием в руках наемник нес службу на блокпосту возле села Григорьевка, а также патрулировал город. После освобождения района украинскими войсками мужчина убежал и 4 года скрывался в РФ, в Крыму и разных областях Украины.

30 марта полицейским сдался еще один дежурный блокпоста из Северска. Он также с автоматом обследовал машины и проверял документы водителей. После трех лет 36-летний мужчина решил сам рассказать полиции о своих противоправных действиях.

Всего с начала года полиция Донетчины привлекла к ответственности 65 боевиков. Из них 55 – задержаны, еще 10 заочно уведомлены о подозрении и объявлены в розыск.

Согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, что добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности. Избежать тюрьмы могут только те, кто не совершал тяжких преступлений против мирного населения. Сейчас полицейские проверяют деятельность троих экс-боевиков.