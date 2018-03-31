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Во сколько обойдется разминирование Донбасса: озвучена цифра

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Вадим Черныш - министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц
Вадим Черныш - министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц / dsnews.ua

Для того, чтобы разминировать весь Донбасс нужно будет потратить более 800 миллионов долларов. Однако, точную и полную оценку можно будет сделать после освобождения оккупированных территорий Донбасса.

Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш в эфире Радио Свобода.

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"Предварительные оценки по разминированию. Хорватия по площади где-то 50 тысяч квадратных километров. За 20 лет Хорватия потратила чуть больше 800 миллионов долларов на разминирование своей территории, разминирование для развития, чтобы там можно было пахать, сеять, строить", – рассказал Вадим Черныш.

Министр разъяснил, что процесс разминирования включает в себя не только ликвидацию мин, а и обучение местного населения как обращаться с боеприпасами, чтобы не подорваться.

"Несколько законопроектов застряли в Верховной Раде. Надо всем органам власти обратить на это больше внимания. Разминирование – это не только уничтожение мин или остатков боеприпасов. В зоне боевых действий живет несколько сотен тысяч населения. Эти люди должны быть обучены безопасно обращаться с боеприпасами, чтобы не подрываться, нужно маркировать территорию ... Это настолько большой комплекс проблем, на который не обращают внимания. Все говорят о разминировании, а сколько пострадавших, помощь этим людям ... ", – отметил министр.

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Как сообщает издание, эксперты оценивали срок разминирования Донбасса в 40 лет, а стоимость в миллиарды долларов. По их оценкам, заминированы около семи тысяч квадратных километров.

Теги: Новости Украины Оружие Новости Луганска Новости Донецка Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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