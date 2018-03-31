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У скільки обійдеться розмінування Донбасу: озвучено цифру

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Вадим Черниш – міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб
Вадим Черниш – міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб / dsnews.ua

Для того, щоб розмінувати весь Донбас потрібно буде витратити понад 800 мільйонів доларів. Проте, точну і повну оцінку можна буде зробити після звільнення окупованих територій Донбасу.

Про це повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш в ефірі Радіо Свобода.

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"Попередні оцінки по розмінуванню. Хорватія за площею десь 50 тисяч квадратних кілометрів. За 20 років Хорватія витратила трохи більше 800 мільйонів доларів на розмінування своєї території, розмінування для розвитку, щоб там можна було пахати, сіяти, будувати", – розповів Вадим Черниш.

Міністр роз’яснив, що процес розмінування включає в себе не лише ліквідацію мін, а й навчання місцевого населення як поводитися з боєприпасами, аби не підірватися.

"Кілька законопроектів застрягли у Верховній Раді. Треба всім органам влади звернути на це більше уваги. Розмінування – це не лише знешкодження мін або залишків боєприпасів. У зоні бойових дій живе кілька сотень тисяч населення. Ці люди мають бути навчені безпечно поводитися з боєприпасами, щоб не підриватися, потрібно маркувати територію… Це настільки великий комплекс проблем, на який не звертають уваги. Усі говорять про розмінування, а скільки постраждалих, допомога цим людям…", – зазначив міністр.

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Як повідомляє видання, експерти оцінювали термін розмінування Донбасу у 40 років, а вартість у мільярди доларів. За їхніми оцінками, заміновано близько семи тисяч квадратних кілометрів.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Новини Луганська Зброя
Джерело: 24 Канал
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