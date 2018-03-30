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Волонтери зафіксували скупчення техніки бойовиків у Донецьку

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В окупованому Донецьку зафіксували скупчення техніки бойовиків
В окупованому Донецьку зафіксували скупчення техніки бойовиків / Повернись живим

Волонтери фонду "Повернись живим" опублікували фото, на якому видно, що бойовики продовжують звозити військову техніку в Донецьк.

Велику кількість техніки виявили на паркінгу виставкового центру "ЕкспоДонбас", що за стадіоном "Донбас Арена", хоча ще кілька днів тому паркінг був порожнім.

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І це тільки та техніка, яку вдалось зафіксувати.

Також, за інформацією волонтерів, в окуповані Донецьк та Луганськ продовжують прибувати курсанти-артилеристи з Росії.

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Нагадаємо, з опівночі 30 березня набуло чинності рішення про припинення вогню на Донбасі на час великодніх свят, проте проросійські найманці у перші ж години почали його порушувати. Внаслідок обстрілів на фронті у п'ятницю загинув один український військовий, ще троє бійців зазнали поранень.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька АТО Тероризм
Джерело: 24 Канал
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