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4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Український військовий загинув на Донбасі

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Україна знову зазнала втрат на Донбасі
Україна знову зазнала втрат на Донбасі / Фото із відкритих джерел

У прес-центрі штабу АТО повідомили, що з початку доби внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовий, ще троє бійців зазнали поранень.

Про це йдеться у зведеннях штабу у Facebook.

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З півночі 30 березня на фронті мало б розпочатись так зване "великоднє перемир'я", проте проросійські терористи його аж ніяк не дотримуються.

Станом на 18:00 п'ятниці 30 березня зафіксовано 16 випадків обстрілів позицій українських військових.

Зокрема, на Донецькому напрямку біля Талаківки російські найманці використовувати 82-міліметрові міномети, гранатомети та протитанкові керовані ракети.

Поблизу Опитного, Верхньоторецького та Богданівки застосовували гранатомети, а зенітну установку – неподалік Водяного.

На Луганському напрямку було відносно тихо.

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Проте внаслідок ворожих обстрілів в лавах ЗСУ є втрати – один український воїн загинув. Троє бійців отримали поранення, їх доставили до медзакладів і надали необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, з 00:00 30 березня набуло чинності рішення про припинення вогню на Донбасі на час великодніх свят.

Теги: Новини України Жертви Збройні Сили України Тероризм Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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