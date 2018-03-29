З’явилися фото розгромленої техніки проросійських бойовиків на Луганщині

Знищена техніка проросійських бойовиків на Донбасі / Фото з соціальних мереж

В інтернеті опублікували фотознімки, на яких зображена знищена техніки проросійських бойовиків з Луганщини. А саме, на фото зображена понівечена самохідна установка "Гвоздика".