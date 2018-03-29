З’явилися фото розгромленої техніки проросійських бойовиків на Луганщині
В інтернеті опублікували фотознімки, на яких зображена знищена техніки проросійських бойовиків з Луганщини. А саме, на фото зображена понівечена самохідна установка "Гвоздика".
Про це у своєму Twitter повідомив блогер Necto Mancer.
"Лютий 2018 десь в ОРЛО", – підписав блогер знімок.
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В коментарях користувачі мікроблогу висловили припущення свої, що це за техніка.
"Мабуть, САУ "Гвоздика", – написав у коментарях сам блогер.
Джерело: 24 Канал
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