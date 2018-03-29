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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

З’явилися фото розгромленої техніки проросійських бойовиків на Луганщині

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Знищена техніка проросійських бойовиків на Донбасі
Знищена техніка проросійських бойовиків на Донбасі / Фото з соціальних мереж

В інтернеті опублікували фотознімки, на яких зображена знищена техніки проросійських бойовиків з Луганщини. А саме, на фото зображена понівечена самохідна установка "Гвоздика".

Про це у своєму Twitter повідомив блогер Necto Mancer.

"Лютий 2018 десь в ОРЛО", – підписав блогер знімок.

Читайте також: Проросійські бойовики задля провокації обстріляли кладовище: фото

В коментарях користувачі мікроблогу висловили припущення свої, що це за техніка.

"Мабуть, САУ "Гвоздика", – написав у коментарях сам блогер.

Теги: Новини України Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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