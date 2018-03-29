Появились фото разгромленной техники пророссийских боевиков в Луганской области

Уничтоженная техника пророссийских боевиков на Донбассе / Фото из соцсетей

В интернете опубликовали фотографии, на которых изображена уничтоженная техника пророссийских боевиков из Луганщины. В частности, на фото изображена изуродованная самоходная установка "Гвоздика".