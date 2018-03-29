Появились фото разгромленной техники пророссийских боевиков в Луганской области
В интернете опубликовали фотографии, на которых изображена уничтоженная техника пророссийских боевиков из Луганщины. В частности, на фото изображена изуродованная самоходная установка "Гвоздика".
Об этом в своем Twitter сообщил блогер Necto Mancer.
"Февраль 2018 где-то в орло", – подписал блогер снимок.
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В комментариях пользователи микроблога высказали предположения, что это за техника.
"Видимо, САУ "Гвоздика", – написал в комментариях сам блогер.
Источник: 24 Канал
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