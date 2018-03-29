На Донбасі почало діяти великоднє перемир’я

Вночі з 29 на 30 березня набуло чинності рішення про припинення вогню на Донбасі на час великодніх свят.

Про це розповів перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг.

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Ці великодні свята є дуже важливими релігійними святами в Україні. Це ще одна можливість для сторін виконати взяті для себе обов'язки і обіцянки. А вони взяли їх публічно,

– зазначив Хуг.

Представник ОБСЄ закликав сторони конфлікту на Донбасі забезпечити всім мирним жителям припинення вогню, щоб люди змогли традиційно відсвяткувати це релігійне свято.

Також Хуг висловив сподівання, що конфлікт на Донбасі нарешті закінчиться.

"Ми вже перебуваємо в кінці четвертого зимового періоду цього конфлікту. Ми сподіваємося, що з кінцем цього четвертого зимового періоду прийде і кінець всьому конфлікту на порозі весни", – додав він.