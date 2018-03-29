02:46
30 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
0°C
4°C -1°C
  • субота
    10°C 4°C
  • неділя
    13°C 7°C
  • понеділок
    6°C 0°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чіпи для рабів у Росії. Неперевершена російська зброя
Вєсті Кремля
23:59, 29 березня
Вєсті.UA. Чарівна паличка Порошенка. Президентські амбіції Насірова
Вєсті.UA
19:59, 29 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

На Донбасі почало діяти великоднє перемир’я

23 Читать новость на русском
Війна на Донбасі
Війна на Донбасі / 24 Канал

Вночі з 29 на 30 березня набуло чинності рішення про припинення вогню на Донбасі на час великодніх свят.

Про це розповів перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг.

Читайте також: Український снайпер викрив підлі дії бойовиків на Донбасі

Ці великодні свята є дуже важливими релігійними святами в Україні. Це ще одна можливість для сторін виконати взяті для себе обов'язки і обіцянки. А вони взяли їх публічно,
– зазначив Хуг.

Представник ОБСЄ закликав сторони конфлікту на Донбасі забезпечити всім мирним жителям припинення вогню, щоб люди змогли традиційно відсвяткувати це релігійне свято.

Також Хуг висловив сподівання, що конфлікт на Донбасі нарешті закінчиться.

"Ми вже перебуваємо в кінці четвертого зимового періоду цього конфлікту. Ми сподіваємося, що з кінцем цього четвертого зимового періоду прийде і кінець всьому конфлікту на порозі весни", – додав він.

Теги: Новини України Війна на Донбасі ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 29 березня: суд над Савченко, Росія висилає дипломатів, що готує весна
29 березня, 22:18 Головні новини 29 березня: суд над Савченко, Росія висилає дипломатів, що готує весна
692
Чи буде світова війна – вона вже точиться
29 березня, 22:03 Чи буде світова війна – вона вже точиться
Дід Панас 561
29 березня, 18:01 "Не дитина, а воїн": яким був загиблий 19-річний доброволець "Діллі"
Катерина Петренко 1595
Як влада збирається перевіряти українські школи і ТРЦ щодо пожежної безпеки
29 березня, 17:02 Як влада збирається перевіряти українські школи і ТРЦ щодо пожежної безпеки
Лев Парцхаладзе 390
Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченка
29 березня, 15:01 Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченка
Олексій Чибісов 6787
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук