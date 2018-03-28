Український снайпер викрив підлі дії бойовиків на Донбасі

Для виявлення вогневих точок українських снайперів проросійські найманці на Донбасі використовують живі мішені.

Про це розповів снайпер однієї з десантних бригад ЗСУ, повідомляє фонд "Повернись живим".

"В прицілі бачу людину, розумію, що це не бойовик. Всі інші на тій стороні, тим часом, ховаються. Збоку з’являється труба розвідника: окупанти чекають, що я вистрілю у живу мішень, вони зафіксують мою вогневу точку та ліквідують мене", – розповів снайпер.

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За словами військових-очевидців таких підлих дій окупантів, ті не використовують для небезпечного трюку своїх представників. Натомість живими мішенями часто стають, або місцеві, які провинилися перед окупантами, або полонені українські військові.