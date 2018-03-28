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Украинский снайпер разоблачил подлые действия боевиков на Донбассе

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Снайпер на Донбассе
Снайпер на Донбассе / Фото из открытых источников

Для выявления огневых точек украинских снайперов пророссийские наемники на Донбассе используют живые мишени.

Об этом рассказал снайпер одной из десантных бригад ВСУ, сообщает фонд "Вернись живым".

"В прицеле вижу человека, понимаю, что это не боевик. Все остальные на той стороне, тем временем, прячутся. Сбоку появляется труба разведчика: оккупанты ждут, что я выстрелю в живую мишень, они зафиксируют мою огневую точку и ликвидируют меня", – рассказал снайпер.

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По словам военных-очевидцев таких подлых действий оккупантов, те не используют для опасного трюка своих представителей. Зато живыми мишенями зачастую становятся либо местные, которые провинились перед оккупантами, либо пленные украинские военные.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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