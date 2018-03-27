Волкер объяснил причину обострения конфликта на Донбассе

Нынешнее обострение боевых действий на Донбассе связано с особенностями украинского конфликта, который имеет тенденцию периодически усиливаться и угасать.

Такое мнение в интервью "Голосу Америки" выразил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер.

По его словам, такая маятниковая тенденция продолжается годами.

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Ранее в этом году и в феврале прошлого года был очень плохой период. Режим прекращения огня совсем не выглядел как прекращение огня. В сентябре уменьшилось количество нарушений режима прекращения огня, но поздней осенью обстрелы снова усилились,

– вспомнил Волкер.

Он добавил, что сейчас эта тенденция остается.

"Несколько последних недель было на самом деле немного лучше, но сейчас снова напряжение увеличивается", –отметил спецпредставитель.