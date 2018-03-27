Волкер пояснив причини загострення конфлікту на Донбасі

Нинішнє загострення бойових дій на Донбасі пов’язане з особливостями українського конфлікту, який має тенденцію періодично посилюватись та згасати.

Таку думку в інтерв’ю "Голосу Америки" висловив спеціальний представник Державного департаменту США в справах України Курт Волкер.

За його словами, така маятникова тенденція триває роками.

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Раніше цього року і в лютому минулого року був дуже поганий період. Режим припинення вогню зовсім не виглядав як припинення вогню. У вересні зменшилась кількість порушень режиму припинення вогню, але пізніше восени обстріли знову посилились,

– пригадав Волкер.

Він додав, що наразі ця тенденція залишається.

"Кілька останніх тижнів було насправді трохи кращими, але зараз знову напруга збільшується", – зазначив спецпредставник.