Волкер пояснив причини загострення конфлікту на Донбасі
Нинішнє загострення бойових дій на Донбасі пов’язане з особливостями українського конфлікту, який має тенденцію періодично посилюватись та згасати.
Таку думку в інтерв’ю "Голосу Америки" висловив спеціальний представник Державного департаменту США в справах України Курт Волкер.
За його словами, така маятникова тенденція триває роками.
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Раніше цього року і в лютому минулого року був дуже поганий період. Режим припинення вогню зовсім не виглядав як припинення вогню. У вересні зменшилась кількість порушень режиму припинення вогню, але пізніше восени обстріли знову посилились,
– пригадав Волкер.
Він додав, що наразі ця тенденція залишається.
"Кілька останніх тижнів було насправді трохи кращими, але зараз знову напруга збільшується", – зазначив спецпредставник.