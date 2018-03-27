Як виглядає одна з найгарячішох точок фронту на Донбасі: фоторепортаж

Село Водяне, що на Донеччині, знищене безперервними обстрілами з боку ворога, адже є однією з найгарячішох точок фронту під Маріуполем.

Фоторепортаж з села Водяне опублікувало "Радіо Свобода".

Близько 50% будинків у селі зруйновано артобстрілами та боями попередніх років. Зараз село повністю перебуває під контролем Збройних сил України.

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Та до перших позицій проросійських бойовиків від оборонних пунктів ЗСУ лише 700 метрів, тож позиційні бої тут тривають щодня, а особливо посилюються вночі. Бойовики часто ведуть вогонь по селу з БМП-1, СПГ, мінометів та стрілецької зброї, також обстрілюють село ворожі снайпери.

У селі зараз живе лише сім родин – разом до 10 осіб. У важкі часи вони займаються сільським господарством, вирощують кіз. Їм, як можуть, допомагають українські військові.

Додамо, на фронті не вщухають обстріли. Минулої доби, 26 березня, проросійські бойовики 47 разів порушили перемир'я. Гатили на всіх напрямках з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.