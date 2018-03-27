13:57
27 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
5°C
6°C -7°C
  • середа
    1°C -4°C
  • четвер
    0°C -7°C
  • п'ятниця
    4°C -6°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сюзерен Рамзан Кадиров. Цар хороший, а бояри злі
Вєсті Кремля
23:31, 26 березня
Вєсті.UA. Грішна Тимошенко. Клоун Добкін
Вєсті.UA
22:52, 26 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Як виглядає одна з найгарячішох точок фронту на Донбасі: фоторепортаж

805

Село Водяне, що на Донеччині, знищене безперервними обстрілами з боку ворога, адже є однією з найгарячішох точок фронту під Маріуполем.

Фоторепортаж з села Водяне опублікувало "Радіо Свобода".

Близько 50% будинків у селі зруйновано артобстрілами та боями попередніх років. Зараз село повністю перебуває під контролем Збройних сил України.

Читайте також: Приголомшлива крадіжка: майже 200 одиниць військової техніки виявили на Житомирщині

Та до перших позицій проросійських бойовиків від оборонних пунктів ЗСУ лише 700 метрів, тож позиційні бої тут тривають щодня, а особливо посилюються вночі. Бойовики часто ведуть вогонь по селу з БМП-1, СПГ, мінометів та стрілецької зброї, також обстрілюють село ворожі снайпери.

У селі зараз живе лише сім родин – разом до 10 осіб. У важкі часи вони займаються сільським господарством, вирощують кіз. Їм, як можуть, допомагають українські військові.

Додамо, на фронті не вщухають обстріли. Минулої доби, 26 березня, проросійські бойовики 47 разів порушили перемир'я. Гатили на всіх напрямках з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Фотоновини Новини Маріуполя АТО
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Дорого й сердито: чи прийде в Україну катарський газ?
сьогодні, 13:01 Дорого й сердито: чи прийде в Україну катарський газ?
Наталія Лебідь 841
Подвійні стандарти: як Росія намагається витіснити Україну з
сьогодні, 12:01 Подвійні стандарти: як Росія намагається витіснити Україну з "оборонного" бізнесу
Валерій Рябих 963
Посольство Росії в США влаштувало у Twitter зухвале опитування
сьогодні, 13:29 Посольство Росії в США влаштувало у Twitter зухвале опитування
1604
Віце-губернатор став на коліна і попросив вибачення в учасників мітингу в Кемерово
сьогодні, 13:00 Віце-губернатор став на коліна і попросив вибачення в учасників мітингу в Кемерово
764
Хто видворив російських дипломатів з країни: повний перелік
сьогодні, 11:29 Хто видворив російських дипломатів з країни: повний перелік
1640
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук