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Чим ближче до Великодня: на фронті окупаційні війська Росії значно збільшили кількість обстрілів

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На фронті не вщухають обстріли. Минулої доби, 26 березня, проросійські бойовики 47 разів порушили перемир'я. Гатили на всіх напрямках з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

Ситуація, порівняно з 25 березня, дещо спокійніша, передає кореспондент 24 Каналу.

Минулої доби, 26 березня, окупаційні війська Росії хоча б не використовували танки та 120-мм міномети. Проте все одно було гаряче, обстрілів більшає. Чим ближче до "Великоднього перемир'я", тим на фронті неспокійніше.

В епіцентрі обстрілів опинилась Авдіївка та її околиці – селище Кам'янка та Шахта Бутівка. Тут ворог використовував стрілецьку зброю, 82-мм міномети та кулемети.

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Також під вогонь великокаліберних кулеметів та гранатометів потрапили Піски, Верхньоторецьке, Мар'янка та Опитне.

На Луганському напрямку під вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили захисники Луганського і Троїцького. З БМП та кулеметів противник обстріляв наші укріплення під Новгородським, а з стрілецької зброї – поблизу Станиці Луганської.

Жоден український захисник за минулу добу не загинув і не постраждав.

Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини України АТО Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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