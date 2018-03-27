Чим ближче до Великодня: на фронті окупаційні війська Росії значно збільшили кількість обстрілів
На фронті не вщухають обстріли. Минулої доби, 26 березня, проросійські бойовики 47 разів порушили перемир'я. Гатили на всіх напрямках з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.
Ситуація, порівняно з 25 березня, дещо спокійніша, передає кореспондент 24 Каналу.
Минулої доби, 26 березня, окупаційні війська Росії хоча б не використовували танки та 120-мм міномети. Проте все одно було гаряче, обстрілів більшає. Чим ближче до "Великоднього перемир'я", тим на фронті неспокійніше.
В епіцентрі обстрілів опинилась Авдіївка та її околиці – селище Кам'янка та Шахта Бутівка. Тут ворог використовував стрілецьку зброю, 82-мм міномети та кулемети.
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Також під вогонь великокаліберних кулеметів та гранатометів потрапили Піски, Верхньоторецьке, Мар'янка та Опитне.
На Луганському напрямку під вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили захисники Луганського і Троїцького. З БМП та кулеметів противник обстріляв наші укріплення під Новгородським, а з стрілецької зброї – поблизу Станиці Луганської.
Жоден український захисник за минулу добу не загинув і не постраждав.