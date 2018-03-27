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ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Чем ближе к Пасхе: оккупационные войска России значительно увеличили количество обстрелов

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На фронте не утихают обстрелы. За прошедшие сутки, 26 марта, пророссийские боевики 47 раз нарушили перемирие. Били во всех направлениях из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Ситуация, по сравнению с 25 марта, несколько спокойнее, передает корреспондент 24 Канала.

За прошедшие сутки, 26 марта, оккупационные войска России разве что не использовали танки и 120-мм минометы. Но все равно было жарко, обстрелов больше. Чем ближе к "Пасхальному перемирию", тем на фронте беспокойнее.

В эпицентре обстрелов оказалась Авдеевка и ее окрестности – поселок Каменка и Шахта Бутовка. Здесь враг использовал стрелковое оружие, 82-мм минометы и пулеметы.

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Также под огонь крупнокалиберных пулеметов и гранатометов попали Пески, Верхнеторецкое, Марьянка и Опытное.

На Луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Луганского и Троицкого. Из БМП и пулеметов противник обстрелял наши укрепления под Новгородским, а с стрелкового оружия – вблизи Станицы Луганской.

Ни один украинский защитник за минувшие сутки не погиб и не пострадал.

Автор: Евгений Назаренко
Теги: Новости Украины Война на Донбассе АТО
Источник: 24 Канал
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